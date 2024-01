“Incrociamenti” preoccupata dalle pale eoliche: “Non compromettere il futuro, la chiave è fare rete e non cadere nell’indifferenza”

“La modernità non vale lo sfregio permanente dei nostri posti più belli e apprezzati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Quello che la Natura ha donato ci viene sottratto, senza la speranza che possa essere mai restituito, dalla mente perversa dell’uomo e dall’avidità di pochi”. Questa considerazione è alla base del pensiero dei componenti dell’associazione “Incrociamenti” che ha promosso un’escursione con l’intento di “sensibilizzare le popolazioni residenti e di denunciare quanto di più arbitrario si sta perpretando ai danni delle stesse”.

L’iniziativa è servita per far “toccare con mano il contrasto della vegetazione lussureggiante e la maestosità delle piante secolari con le brutture invadenti delle pale eoliche, il cui rumore assordante sulle alture delle nostre montagne, per antonomasia oasi di pace, allontana la fauna e compromette la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi”.

“Senza pensare per un attimo – aggiunge l’associazione – ai materiali di risulta catapultati nel verde, si spera con i necessari controlli da parte delle Autorità competenti, per consentire ai mezzi pesanti lo scarico di tonnellate di cemento dove installare enormi ammassi di acciaio nel cui spazio sono visibili i segni del depauperamento vegetale e lo sbiadimento dei colori, dal verde al marrone terriccio”. L’associazione entra nei dettagli e sostiene che “questa è la magia consumata in quel di San Sostene con 23 pale eoliche già messe in opera, facendo gli scongiuri che a queste non se ne aggiungano altre, invadendo le aree da cui oggi ancora è possibile scorgere, a 1050 metri di altezza, l’incanto di uno scorcio del nostro mare con la cornice delle sue spiagge”. L’esperienza fa da monito e i componenti dell’associazione rimarcano di non voler che “lo stesso avvenga con l’altro progetto faraonico di 43 pale eoliche da installare in un territorio vasto che va da Pizzoni a San Nicola da Crissa, passando da Vazzano e Vallelonga, alle porte del Parco regionale delle Serre, fino a Torre di Ruggiero”. La conseguente riflessione finale si traduce in un avvertimento: “sarebbe letale per i nostri territori, le prospettive di sviluppo turistico sarebbero annientate, sarebbe un invito esplicito a consegnare le chiavi perché rimarrebbe solo l’abito della morte. Ecco perché noi non ci arrendiamo e continuiamo le nostre battaglie di civiltà, nella certezza però che se non vi è consapevolezza che il futuro di chi vuole restare è compromesso e che, per questo, è necessario fare rete, vinceranno gli altri con il favore dell’indifferenza”.