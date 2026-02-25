Incontro tra OrSA Calabria e Confintesa Funzione Pubblica: al centro criticità e prospettive per Reggio Calabria

Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro tra Vincenzo Rogolino, Segretario Generale Confederale del Sindacato OrSA Calabria, e Lorenzo Federico, Segretario Provinciale di Confintesa Funzione Pubblica, per un confronto approfondito sulle principali tematiche che interessano il territorio della città di Reggio Calabria.



Nel corso della riunione, i rappresentanti sindacali hanno analizzato le criticità che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sulle condizioni lavorative nel territorio reggino, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della mobilità, dei servizi pubblici, dell’occupazione, della gestione dei rifiuti e della carenza idrica.

È stata evidenziata la necessità di rafforzare i presìdi di legalità e sicurezza urbana, attraverso un maggiore coordinamento tra istituzioni e parti sociali, al fine di garantire tutela ai lavoratori e serenità ai cittadini.

Ampio spazio è stato dedicato alle problematiche legate alla mobilità cittadina e metropolitana, con la richiesta di interventi strutturali volti a migliorare il trasporto pubblico locale, la viabilità e i collegamenti strategici, elementi fondamentali per lo sviluppo economico e turistico del territorio, argomenti per i quali il dr. Rogolino si è speso e si spende costantemente in quanto proveniente e competente nel settore dei trasporti.

E’ stata sottolineata l’urgenza di potenziare gli organici nella pubblica amministrazione, contrastare il precariato e garantire servizi efficienti e accessibili ai cittadini, valorizzando il ruolo dei lavoratori del comparto pubblico, temi di forte interesse per Federico nella sua qualità di dirigente sindacale e componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui è anche funzionario di ruolo.

Particolare attenzione è stata rivolta al tema dell’occupazione, soprattutto giovanile. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di politiche attive del lavoro, di investimenti mirati e di progettualità condivise che possano creare nuove opportunità e contrastare il fenomeno dell’emigrazione.

Sul fronte della gestione dei rifiuti, è stata rimarcata l’importanza di un piano organico che punti su efficienza, trasparenza e sostenibilità ambientale, migliorando il servizio e tutelando al contempo i lavoratori del settore.

Non meno rilevante il tema della carenza idrica, rispetto al quale è stato richiesto un intervento straordinario per il potenziamento delle reti e la riduzione delle perdite, oltre a una gestione più efficiente delle risorse disponibili.

“È necessario – hanno dichiarato Rogolino e Federico – un cambio di passo nelle politiche territoriali, fondato su programmazione, trasparenza e partecipazione, per restituire fiducia alla comunità reggina e costruire un percorso di crescita stabile e duraturo, fondato su lavoro, diritti e sviluppo sostenibile”.