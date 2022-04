Incontro tra amministratori a Brognaturo per discutere della viabilità montana: gli interventi previsti

Prosegue, “ai fini del miglioramento della viabilità stradale”, l’attività amministrativa del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano. Diversi sono al riguardo i finanziamenti stanziati e, quindi, gli interventi programmati e in procinto di essere avviati. “Una pianificazione che ha tenuto e sta tenendo in debita considerazione le indicazioni pervenute dagli amministratori locali, con i quali – ha evidenziato il presidente Solano – vi è una continua interlocuzione”. Interlocuzione che si è intensificata negli ultimi mesi e che, ieri mattina, ha registrato un “proficuo appuntamento di incontro e di confronto”, a Brognaturo, tra Solano e diversi sindaci e amministratori del territorio montano. Il presidente della Provincia di Vibo – affiancato dal consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici, Carmine Mangiardi, dal consigliere provinciale, Daniele Galeano, dalla responsabile del settore Viabilità Maria Giovanna Conocchiella e dal geometra dell’ente, Giuseppe Mari – ha affrontato “l’annosa e delicata problematica della viabilità nella zona montana”, soffermandosi, in particolare, sui lavori che “prossimamente verranno messi in atto”. La riunione ha visto, tra gli altri, gli interventi di Alfredo Barillari (sindaco di Serra San Bruno), Francesco Angilletta (sindaco di Mongiana), Cosimo Damiano Piromalli (sindaco di Spadola), Samuele Maiolo (vicesindaco di Nardodipace) e di Gennaro Crispo (vicesindaco di Simbario), mentre a coordinare i lavori è stata la padrona di casa, Rossana Tassone, sindaco di Brognaturo. “Ringrazio il presidente Solano, i consiglieri provinciali Mangiardi e Galeano, i tecnici e i sindaci di Spadola, Simbario, Nardodipace, Mongiana e Serra San Bruno per aver omaggiato mio papà, scegliendo Brognaturo come sede per parlare di viabilità del nostro territorio, – ha dichiarato, con sentita emozione, la prima cittadina di Brognaturo -. Un tema importante, così come quello del diritto alla salute, che mio padre intraprese allo scopo di salvaguardare il nostro territorio dall’isolamento e, quindi, dalle conseguenti ripercussioni negative di carattere economico e sociale per le nostre comunità. L’iniziativa odierna rappresenta un inizio importante, un significativo passo in avanti di cui sarebbe stato sicuramente contento. Tra i vari interventi in programma vi è, poi, – ha aggiunto l’amministratrice – quello della sistemazione del ponte sulla SP 43, una delle principali battaglie di mio papà”.

• SCHEDA SINTETICA DEGLI INTERVENTI REDATTA DAI TECNICI DEL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

INTERVENTI COMPRENSORIO SERRESE 2022-2023

TRATTO STRADALE IMPORTO STANZIATO

SP N. 44

Tratto stradale svincolo Trasversale delle Serre – Simbario

€ 80.000,00

SP N. 43

Brognaturo-Acqua del Sorcio (Brognaturo-diga dell’Alaco-Guardavalle)

€ 719.243,00

SP N.9

Mongiana-Fabrizia-Faggio del Re

€ 713.824,00

SP N. 94

ex S.S. 501 Mongiana-Passo Croce ferrata

€ 469.243,00

IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO € 1.982.310,00

• SULLA SP. N. 43 È STATO GIÀ STIPULATO UN CONTRATTO

(€ 113.824,00)

• SULLA SP. N° 94 IL PROGETTO DEFINITIVO È IN FASE DI APPROVAZIONE

(€ 269.243,00)

RIEPILOGO INTERVENTI ANNO 2022

SP N.44 € 80.000,00

SP N. 94 € 369.243,00

SP N. 9 € 200.000,00

SP N. 43 € 413.824,00

• TRA IL 2022 E IL 2024 SONO PREVISTI, INOLTRE, INTERVENTI SUI PONTI PRESENTI SULLE SEGUENTI ARTERIE STRADALI:

SP N. 43 € 150.000,00

SP N. 94 € 500.000,00