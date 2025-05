Incontro sulle infrastrutture in Calabria tra OrSA e Minasi

Presso la sede istituzionale della senatrice Tilde Minasi, componente della Commissione Trasporti del Senato, si è tenuto un importante incontro con una delegazione tecnica del sindacato OrSA Calabria, guidata dal Segretario Confederale Vincenzo Rogolino.

L’incontro ha rappresentato un momento di verifica e aggiornamento sulle iniziative strategiche per lo sviluppo infrastrutturale della Calabria, con un focus primario sul progetto dell’Alta Velocità ferroviaria Salerno Reggio Calabria.

Nel corso del confronto, il sindacato ha espresso apprezzamento nei confronti del Governo per la conferma della validità del tracciato costiero, tesi sostenuta da sempre da parte del sindacato guidato in Calabria da Rogolino. La validità del tracciato è supportata da rigorose analisi tecniche che ne evidenziano la fattibilità, l’efficienza e la sicurezza.

La senatrice Minasi, da parte sua, ha garantito che esiste la ferma volontà del Governo e del Ministero presieduto da Salvini, di completare nei tempi e nei modi l’intera infrastruttura ferroviaria e non esiste alcun problema inerente le coperture finanziarie, così come da tempo espresso dalla stessa Commissione ministeriale per la fattibilità tecnica ed economica dell’intera opera. La conferma del tracciato costiero è ritenuta essenziale per assicurare la piena funzionalità dell’opera e per incentivare il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario in linea con gli obiettivi europei.

Nel corso dell’incontro la senatrice Minasi e il sindacalista Rogolino hanno fatto il punto anche su altri progetti infrastrutturali ritenuti prioritari per la Calabria, quali:

-realizzazione nuovo tracciato e nuova galleria Santomarco Cosenza-Paola;

-ammodernamento/elettrificazione rete ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro-Crotone-Sibari;

-ultimazione lavori metropolitana di superficie di Catanzaro;

-potenziamento metropolitana di superficie Melito Porto Salvo-Reggio Calabria-Rosarno;

-sviluppo strategico degli aeroporti, dei porti calabresi e della rete stradale jonica.

L’incontro si è concluso con la concorde volontà di proseguire un dialogo costruttivo e operativo tra istituzioni e sindacato, prevedendo ulteriori incontri tali da monitorare l’avanzamento e lo stato delle opere, nell’ottica di concretizzare progetti capaci di imprimere una svolta storica a tutta la Calabria. A margine dell’incontro il Segretario Rogolino ha consegnato alla senatrice Minasi una copia dell’ultimo suo lavoro libraio “ SAPeV Sindacato Autonomo” che racconta la storia del sindacalismo ferroviario calabrese e le lotte per la difesa e il rilancio del nostro territorio.