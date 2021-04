Incontro Nesci-Barillari, Schiavello: “È l’occasione per dare focalizzare l’attenzione sulla Trasversale delle Serre”

“Oggi Serra San Bruno ospiterà, in visita istituzionale, la viceministra al Sud Dalila Nesci. Saranno affrontati vari punti all’ordine del giorno tra cui la mobilità e il trasporto pubblico. Riteniamo che, oltre a quelle che sono le argomentazioni all’ordine del giorno, si parli e si affronti in modo serio il nodo sulla Trasversale delle Serre”.

Il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre- 50 anni di sviluppo negato” Fioravante Schiavello auspica una intensa collaborazione per concretizzare un’opera capace di agevolare il cammino di crescita economica e sociale”. “Pensiamo – sostiene Schiavello – che non ci possa essere sviluppo o servizi di mobilità senza un’infrastruttura come la Trasversale che renderebbe tutto più semplice e funzionale. Il nostro sindaco Alfredo Barillari – prosegue – saprà sicuramente portare le istanze dei cittadini di Serra e dell’intero comprensorio all’attenzione della viceministra Nesci per il completamento della Trasversale delle Serre, ultima speranza per non far morire il territorio montano sempre di più abbandonato”.