Incontro fra enti del Terzo Settore e hub per la famiglia, l’auspicio dell’assessore Delfino: “Uniamo le forze per garantire informazioni e servizi ai reggini”

L’HUB dei servizi per la famiglia della città di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività progettuali previste, ha promosso un incontro aperto tra gli enti del Terzo Settore, l’R.T.I. Progetto Sociale 2.0 in qualità di ente gestore ed il Comune di Reggio Calabria, settore Welfare in qualità di ente titolare del servizio. L’incontro, tenutosi nello “spazio fisico” proprio dell’Hub in Via Sbarre Inferiori 139, è stato promosso e voluto al fine di facilitare ed aumentare la conoscenza tra le realtà sociali, mettere in rete professionalità e costituire una mappatura di tutti quei servizi a sostegno dei bisogni delle famiglie, nonché mettere in campo azioni concrete che possano “sviluppare – ha affermato la Coordinatrice del Servizio Mariangela Cuzzola – le potenzialità e le risorse organizzative” di un territorio variegato come il Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa, cui ha preso parte l’assessore al Welfare, Demetrio Delfino, ha “risvegliato” il desiderio di “incontrarsi” in presenza, dopo lunghi mesi di pandemia e coinvolto più di trenta organismi no profit, mentre molti altri hanno lasciato traccia attraverso un questionario conoscitivo precedentemente inoltrato.

Lo staff dell’Hub avvierà dei “cammini di relazione” e “partecipazione diretta” all’interno dell’attività organizzativa dello stesso centro servizi come ha auspicato l’assessore: le famiglie al centro. “Lo scopo dell’incontro, e degli altri che seguiranno, è quello di offrire – ha spiegato il rappresentante della Giunta comunale – una mappatura ed un censimento di tutte le realtà sociali del territorio. Occorre rafforzare la comunicazione tra i vari soggetti per mettere in rete il ‘chi fa cosa’ in modo tale da unire le forze così da garantire, ognuno per le proprie competenze, informazioni e servizi alla popolazione. Conoscersi, presentarsi, mettere a disposizione della platea le proprie professionalità, risulta di fondamentale importanza per rispondere alle sempre più pressanti necessità dei cittadini che oggi vivono anche i disagi pandemici. Il settore Welfare sta mettendo in campo tutti gli sforzi necessari affinché si costruisca questa rete sociale dove il dialogo, il confronto e l’aiuto reciproco portino benessere ai cittadini. Lo stiamo facendo – ha concluso l’assessore Delfino – nell’ottica della co-progettazione e co-programmazione a noi tanto cara”.