Incontenibile Domotek Volley Reggio Calabria: settima vittoria consecutiva

La Domotek Volley Reggio Calabria vince la sua settima gara consecutiva.

Amaranto sempre in controllo sulla Avimecc Modica.

Pungente quando conta la formazione di Polimeni, da capolista vera, ha dato seguito alla vittoria di otto giorni prima sulla contender BCC Castellana Grotte.

Troppo difficile eleggere un Mvp: da Lazzaretto a Laganà, da Saitta a Presta, da un Rigirozzo sempre in crescita a Mancinelli e De Santis, è tutto il gruppo ad aver dimostrato di essere tonico e concentrato.

Domotek Volley Reggio Calabria-Avimecc Modica 3-0

(25-20, 25-19, 25, 25-21)

Domotek: De Santis, Mancinelli 12, Spinello, Lopetrone, Zappoli, Presta 8, Saitta 2, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 14, Lazzaretto 12, Rigirozzo 4, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo

Modica: Barretta 11, Raso, Pappalardo, Bartuzzi 6, Luglio 2, Putini, Chillemi 3, Nastasi, Cipolloni Save, Tomasi, Buzi 8, Italia, Garofalo, Mariano. Allenatore Di Stefano.

Arbitri Filippo Erman e Maurizio Martini.