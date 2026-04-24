Inclusione e sport: gli atleti sordi incontrano gli alunni della scuola primaria di Cardinale

Un incontro intenso, educativo e ricco di significato quello che si è svolto nel pomeriggio di martedì scorso presso la scuola primaria di Cardinale, dove alunne e alunni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con atleti e rappresentanti dell’Ente Nazionale Sordi.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per affrontare temi fondamentali come l’inclusione, il valore dello sport e il superamento delle barriere, attraverso testimonianze dirette e coinvolgenti. Al centro dell’incontro, in particolare, il nuoto agonistico e le esperienze di vita degli sportivi sordi.

Sono stati proprio i giovani sportivi a catturare l’attenzione degli studenti, raccontando con autenticità il proprio percorso umano e sportivo. Attraverso video, racconti e medaglie, hanno mostrato come la sordità non sia un ostacolo, ma una condizione con cui è possibile convivere e affermarsi anche nello sport ad alti livelli.

Grande partecipazione da parte dei bambini, che hanno seguito con entusiasmo e curiosità ogni momento dell’incontro. Numerose le domande rivolte agli ospiti: da quelle più spontanee e leggere a quelle più profonde, segno di un reale coinvolgimento e di una sensibilità già ben sviluppata sui temi trattati.

Gli atleti hanno risposto con semplicità e disponibilità, trasmettendo un messaggio chiaro: con impegno, determinazione e rispetto è possibile raggiungere i propri obiettivi, indipendentemente dalle difficoltà.

L’iniziativa si è conclusa in un clima di entusiasmo e gratitudine, con i ringraziamenti rivolti agli ospiti per aver offerto una testimonianza concreta e significativa. Un momento che ha lasciato il segno, ricordando a tutti come lo sport rappresenti un linguaggio universale, capace di unire e abbattere ogni barriera.