Inclusione e diversità, l’associazione “Femmina” crea un momento di confronto nelle scuole serresi

L’associazione “Femmina” è stata presente stamattina nelle scuole per l’infanzia “Azaria Tedeschi” e “Nazzareno Carchidi” per portare avanti l’iniziativa “L’uovo dell’inclusione” volta appunto a promuovere il tema dell’inclusione sociale sensibilizzando gli alunni che si sono mostrati molto attenti rispetto alla tematica. Oltre che dalle spiegazioni, dai cartelloni e dai video, l’appuntamento è stato caratterizzato da momenti di confronto e di riflessione. La stessa apertura dell’uovo ha rappresentato l’occasione per “condividere” e sottolineare il valore della collaborazione. All’interno dello stesso, era presente una pergamena con una frase che invitava a discutere sulla necessità di aprirsi al prossimo. Inoltre, un palloncino blu recante la scritta “La differenza è il seme della libertà” ha creato lo spunto per parlare di spettro autistico. Le componenti dell’associazione “Femmina” hanno ringraziato il dirigente scolastico Giovanni Valenzisi e le maestre per aver consentito lo svolgimento di un evento che ha avuto come obiettivo precipuo quello di evidenziare l’importanza del coinvolgimento e della valorizzazione della diversità di pensiero.