Incidente tra Sant’Angelo e Gerocarne: due feriti

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che da Sant’Angelo conduce a Gerocarne per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause in corso di accertamento, un Fiat Fiorino ed una Citroen C3 si sono scontrati ed i rispettivi conducenti sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale sanitario del 118 sono stati trasportati uno in eliambulanza presso l’ospedale di Catanzaro mentre l’altro conducente è stato portato in ambulanza all’ospedale di Vibo Valentia. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte.