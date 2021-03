Incidente tra lo svincolo delle Serre e quello di Mileto: 3 feriti

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella serata di ieri alle ore 20:50 circa sulla corsia nord dell’A2 del mediterraneo al KM 370 tra gli svincoli di Mileto e Serre per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra vetture, complessivamente cinque, a seguito del quale tre persone sono rimaste ferite.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti ed ad effettuare assistenza durante le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e ripristino della viabilità.

Durante le operazioni di soccorso il transito sulla corsia Nord dell’autostrada è stato interrotto.