Incidente tra Isca e Badolato, giovane estratto dall’auto dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro – Distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 3:10 circa lungo la strada statale 106, tra i Comuni di Isca sullo Ionio e Badolato al km 156/400, poiché un’autovettura, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo impattando dapprima sul guardrail e ribaltandosi successivamente in un terreno adiacente ad un casolare. L’opera dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del Suem 118 presente sul posto, è servita per estrarre il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono inoltre giunti i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. Il giovane conducente è stato trasportato all’ospedale di Soverato, dove sono state prestate le cure del caso.