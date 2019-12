Incidente tra due auto: passeggeri estratti dai Vigili del Fuoco

Questa sera, alle ore 18.30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone, è intervenuta nel comune di Rocca di Neto, in località Scillopio, per un incidente stradale, tra due autovetture. Nell’impatto, avvenuto in modo frontale, sono rimaste incastrate nelle autovetture tutti e quattro i passeggeri che le occupavano.

I Vigili, intervenuti immediatamente, hanno dovuto lavorare senza sosta per poter estrarre i feriti e consegnarli al personale del 118, che li hanno trasportati all’ospedale di Crotone.

Sul posto erano presenti i Carabinieri.