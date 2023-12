Incidente tra due auto e un’autocisterna adibita al trasporto di Gpl: due feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è impegnata dalle ore 17.30 circa sulla SS280 in direzione Lamezia Terme tra gli svincoli per Sarrottino e Settingiano.

Tre i mezzi coinvolti: una autovettura Ford, un’autocisterna adibita al trasporto di Gpl ed una vettura Audi A1. Quest’ultima, a seguito dell’impatto, si è ribaltata sulla sede stradale. Due i feriti che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso nelle ambulanze giunte sul posto. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Chiusa al transito la SS280 in direzione Lamezia, nel tratto interessato dal sinistro con uscita obbligatoria allo svincolo per Caraffa.

Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.