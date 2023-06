Incidente sulla Trasversale, il sindaco di Serra proclama il lutto cittadino

Lo sconvolgente incidente nel quale hanno perso la vita due persone ha scosso fortemente tutta la comunità delle Serre. Particolarmente addolorato, il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, che ha affidato ad un messaggio sui social il suo pensiero. “Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese – ha scritto il primo cittadino – che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene. Alle famiglie di Bruno e Nicola dobbiamo vicinanza e rispetto, in un silenzio intriso di dolore per una tragedia che lascia il segno su tutti noi. In segno di cordoglio e solidarietà – ha concluso – interpretando il sentimento di tutta la comunità, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie”. Un messaggio di vicinanza è giunto anche dal sindaco di Capistrano, Marco Martino.