Incidente sulla Trasversale delle Serre: non ce l’ha fatta il bambino di 11 anni che era rimasto ferito

Le speranze che il bambino di Chiaravalle Centrale di 11 anni rimasto ferito nei giorni scorsi in un incidente sulla Trasversale delle Serre potesse farcela si sono spente. Dopo il terribile impatto (6 persone ferite), era stato trasportato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, ma nonostante l’impegno dei medici e le preghiere della comunità il miracolo non è riuscito. I genitori hanno scelto di donare gli organi per salvare altre vite. L’intenzione del sindaco Domenico Donato è quella di proclamare il lutto cittadino.