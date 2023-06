Incidente sulla Trasversale delle Serre, le riflessioni dei sindaci di Simbario, Vibo e Capistrano

Dopo il tragico incidente sulla Trasversale delle Serre, che ha portato alla morte di due persone, sono stati diversi i rappresentanti istituzionali a voler esprimere la loro vicinanza.

“Ci troviamo purtroppo a piangere la scomparsa di altri due carissimi amici di Serra per l’ennesimo incidente sulla Trasversale – ha sostenuto il sindaco di Simbario, Ovidio Romano – e non credo sia più possibile dare credito esclusivamente alla fatalità. Evidentemente su questa strada c’è una situazione di pericolo che va individuata e corretta”. Il primo cittadino ha rivolto un appello agli omologhi dei paesi interessati dal tracciato dell’arteria stradale a riunirsi “con urgenza per cercare una strategia comune per mettere fine ai mortali incidenti che purtroppo si susseguono ormai con una tragica continuità”. “L’installazione di sistemi elettronici per il controllo della velocità – ha rilevato – potrebbe essere una delle possibili soluzioni del problema e addirittura potremmo destinare gli incassi derivanti dalle multe per i primi due anni alle famiglie delle vittime di questa strada. Già da domani, come Amministrazione di Simbario ci attiveremo e seguiremo con attenzione e con l’urgenza del caso tutto l’iter amministrativo che riguarda nella fattispecie più enti, nella certezza che anche gli altri sindaci interessati condivideranno la nostra iniziativa”. Romano ha aggiunto di essere fiducioso che “nel breve periodo si possano ottenere tutte le autorizzazioni per avviare la procedura che dovrà passare anche al vaglio della Prefettura per l’immediata installazione degli autovelox. Sarà solo un primo passo perché l’attimo di distrazione può capitare o è già capitato a tutti noi ma non possiamo restare insensibili al dolore delle famiglie delle persone rimaste coinvolte nei numerosi tragici eventi degli ultimi anni e a cui vanno le nostre più affettuose condoglianze”.

Pensiero rivolto alle famiglie delle vittime quello del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo che ha affermato di “condividere con il sindaco di Serra San Bruno il profondo cordoglio che ha colpito la sua comunità. Due famiglie devastate da un drammatico incidente, due lavoratori di cui uno giovanissimo che hanno incontrato la morte di ritorno dalle fatiche della giornata. Una tragedia – ha sottolineato – che riaccende i fari sulla sicurezza delle nostre strade e che, anche alla luce degli altri gravissimi incidenti verificatisi lungo la trasversale, deve indurre a un momento di fattiva riflessione.

Le più sentite condoglianze dei vibonesi tutti che, sono certa, si uniscono empaticamente al dolore delle famiglie delle vittime ed ai serresi tutti”.

Di “tragedia immane che dovrebbe sensibilizzare tutte le comunità” ha parlato il sindaco di Capistrano, Marco Martino, che ha espresso “le più profonde condoglianze ai familiari delle vittime” e “piena vicinanza al sindaco Alfredo Barillari ed alla comunità tutta per aver perso due persone descritte anche sui social come grandi lavoratori. Che la terra sia lieve e che il Signore possa accompagnarli e lenire questa grande sofferenza tra gli alvei del paradiso”.