Incidente sulla Trasversale delle Serre, disposta la scarcerazione del giovane indagato

Il Gip di Vibo Francesca Loffredo, in accoglimento dell’avvocato difensore, ha disposto la scarcerazione (era ai domiciliari) del giovane che ha travolto Bruno Vavalà e Nicola Callà nel tragico incidente accaduto nelle vicinanze dell’uscita di Simbario della Trasversale delle Serre. L’impianto difensivo ha messo in evidenza l’impossibilità di reiterare il reato. Nel corso dell’udienza, la persona indagata avrebbe ricostruito la dinamica dell’incidente precisando che non sarebbe stato possibile vedere l’auto in panne per via dell’oscurità e della posizione della vettura nei pressi di una semicurva.