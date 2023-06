Incidente sulla Trasversale delle Serre, De Nisi: “Troppi morti, occorre verificare le condizioni di sicurezza”

“Un territorio attonito per una tragedia che doveva e poteva essere evitata”. Il consigliere regionale Francesco De Nisi usa queste parole per stringersi con sincero cordoglio alle famiglie dei due camerieri morti stanotte in un tragico incidente stradale sulla Trasversale delle Serre” e alla comunità di Serra San Bruno, dove vivevano.

“Nessuno – aggiunge – merita di morire dopo avere aver svolto in maniera egregia il proprio dovere di lavoratore. Quelli di Bruno Vavalà e Nicola Callà sono drammi su cui occorre riflettere e per i quali le troppe parole rischiano di sprofondare nella retorica. Non è retorica, invece, la mia vicinanza ai familiari e alla cittadinanza Serrese in un momento di prova immane che richiede rispetto e discrezione”.

De Nisi non usa giri di parole e parla di “troppi morti in pochi anni in un tratto di strada così breve”.

Una premessa che porta diritta alla conclusione: “Anas – chiosa De Nisi – deve intervenire ed effettuare una verifica delle condizioni di sicurezza del percorso e, se del caso, apporre limiti di velocità inferiori oltre a strumenti di controllo elettronico”.