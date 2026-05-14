Incidente sulla SS107: due feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta sulla SS 107, al km 33, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Punto e una BMW X4.

Due le persone sono rimaste ferite: una volta estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, sono state affidate al personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale di Cosenza.

A seguito dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Sul posto presenti anche la Polizia municipale e il personale sanitario dell’AMSS 118.