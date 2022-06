Incidente sulla Ss 106 “Jonica”: muore un centauro

Non è servito l’intervento dell’elisoccorso per salvare la vita ad un centauro protagonisti di un incidente autonomo sulla strada statale 106 “Jonica”, in località San Giacomo-Marinella (km 316,300), in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento (forse un malore), ha perso il controllo della moto e ha trovato la morte. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato ai margini della carreggiata, mentre la moto era al centro della strada. Il decesso è avvenuto presumibilmente sul colpo. Il traffico è temporaneamente rallentato nella carreggiata in direzione Reggio Calabria.