Incidente sul lavoro al Porto di Gioia Tauro, Rogolino (OrSa): “Nessuno è moralmente immune da responsabilità”

La OrSA Confederale Calabria, appresa la notizia di un incidente occorso a un lavoratore a causa del ribaltamento di uno “straddle carrier”, mezzo pesante atto a movimentare i container nell’ambito dell’Area portuale di Gioia Tauro, nell’augurare una pronta guarigione al lavoratore interessato, esprime vicinanza alle maestranze e ai sindacati di base che si sono visti costretti a promuovere un sit-in di sensibilizzazione e protesta di fronte al piazzale del Porto di Gioia Tauro.



Da tempo la categoria dei portuali dell’OrSA richiama all’attenzione le aziende e le società operanti in quel contesto affinchè prestino la massima attenzione ai protocolli di sicurezza.

Non a caso poco tempo fa in un proficuo incontro, presso l’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, fu sollevata la necessità di istituire un punto di soccorso sanitario proprio all’interno della AdSP, cosa che è stata attuata con sollecitudine.

“Tuttavia – ragione Vincenzo Rogolino, Segretario Generale Confederale OrSa Calabria – le nostre denunce non significano né che siamo più bravi né tantomeno che siamo delle Cassandre. Purtroppo i dati INAIL confermano le nostre preoccupazioni: nel solo 2025 oltre mille persone hanno perso la vita nel contesto lavorativo.

Troppo spesso registriamo in Italia casi di decessi e infortuni sul lavoro ed è per questo che, anche nel recente messaggio rivolto ai lavoratori in occasione della festa del 1° maggio, OrSa ha riproposto il tema della sicurezza. Purtroppo l’imperiosa necessità dei profitti ad ogni costo, unitamente alle pressioni insostenibili, da parte delle società, portano a eventi luttuosi e a gravi infortuni che non possono più essere tollerati.

Nessuno è più giustificato, nessuno è moralmente immune da responsabilità, nessuno deve tacere, tutti devono fare la propria parte”.