Incidente sul lavoro a Dasà: ferito un operaio

Un operaio ha riportato ferite gravi in seguito ad un incidente verificatosi mentre stava lavorando in un cantiere avviato lungo il fiume Petramo, a Dasà, in provincia di Vibo Valentia.

Un camion lo avrebbe travolto provocandogli diverse lesioni. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno rapidamente fatto arrivare una eliambulanza a bordo della quale è stato trasferito presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Presenti nel luogo interessato dal drammatico episodio pure i Carabinieri della Stazione di Arena, che si stanno occupando degli accertamenti del caso, ed il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio.