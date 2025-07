Incidente stradale sulla SS106 a Copanello: ferita una donna

Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta sulla Strada Statale 106 in località Copanello, nel comune di Stalettì a seguito di un incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta, una Skoda Fabia, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, impattando violentemente contro un palo della rete elettrica. A causa dell’urto, il palo si è abbattuto sulla sede stradale e l’autovettura si è ribaltata.

La conducente, rimasta ferita, è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto alle prime cure sul posto e al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato determinante per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto. Si è provveduto anche alla rimozione del palo, operazione eseguita in collaborazione con l’ente competente, che ha prima disposto il distacco dell’alimentazione elettrica.

L’incidente ha causato disagi alla viabilità lungo la SS106. Transito interrotto in ambedue i sensi di marcia per tutta la durata delle operazioni di soccorso e ripristino.