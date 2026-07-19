Incidente stradale sulla SS 106: un morto e due feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 106, nel territorio del comune di Sellia Marina, a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. A seguito del violento impatto, il giovane conducente della Fiat Panda è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla sua estrazione mediante l’impiego di attrezzature specifiche per il soccorso tecnico urgente, affidandolo successivamente al personale sanitario del SUEM 118 che, dopo le prime cure sul posto, ne ha disposto il trasferimento in ospedale in gravi condizioni. Successivamente è stato appreso che il giovane è deceduto in ospedale.

Sono rimasti feriti anche i due occupanti della Fiat 500, anch’essi presi in carico dal personale sanitario.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha inoltre consentito la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e successivamente ripristinata al termine delle attività.