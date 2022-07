Incidente stradale per una donna incinta: portata in ospedale

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 09.35 in via Aldo Moro – incrocio via Marconi per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Fiat Punto ed una Opel Astra.

A bordo della Punto la conducente (una donna in stato interessante), una donna anziana ed una bambina. Nell’Opel Astra il solo conducente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a collaborare con il personale sanitario del Suem118 per estrarre la conducente della Fiat Punto che è stata trasportata presso la struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti considerando lo stato interessante. Illesi la donna anziana e la bambina. In ospedale, sempre per ulteriori controlli, è stato trasportato il conducente della Opel.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto per gli adempimenti di competenza la Polizia locale e la Guardia di Finanza.