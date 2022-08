Incidente stradale nel Soveratese: 4 feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 5.50 circa in località Furtado (SS106) nel comune di Santa Caterina sullo Ionio per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte: una Jeep Cherokee ed una Audi A1. Quest’ultima, a seguito dell’impatto è finita fuori dalla sede stradale. Quattro in totale i passeggeri a bordo delle vetture che, feriti, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza, l’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale ed il soccorso stradale per il recupero delle vetture.