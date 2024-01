Incidente stradale in Calabria: una persona è morta, un’altra è rimasta ferita

Una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita a causa di un incidente in prossimità del km 388,300 della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel territorio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro. il tratto interessato è provvisoriamente chiuso al traffico, in direzione Reggio Calabria,

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile