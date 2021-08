Incidente stradale in Calabria: morto un ragazzo di 25 anni

Un giovane di 25 anni, A.F., è morto a causa di un incidente tra un veicolo, una Fiat Doblò, e un motoveicolo registratosi sulla Strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore”. Il tratto al km 333,300 in corrispondenza di Scaro-Reggio-Scornavacca-Vardano, nel Comune di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, è stato chiuso provvisoriamente. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.

Il luogo in cui è avvenuto l’impatto che ha provocato il decesso del motociclista ed il ferimento della persona alla guida dell’automobile è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118 che non ha potuto salvare la vittima. Sono presenti Carabinieri ed agenti della Polizia Stradale per raccogliere tutti gli elementi utili ai fini della ricostruzione delle modalità in cui è avvenuto il sinistro. Sul luogo anche le squadre Anas.