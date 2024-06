Incidente stradale con un bilancio tragico: due morti e due feriti

Sulla strada statale 106 ‘Jonica’, a Mandorleto, in provincia di Reggio Calabria, un sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo leggero. Nell’impatto due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Provvisoriamente chiuso il tratto al km 95,550, in entrambe le direzioni.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’Elisoccorso del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.