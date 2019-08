Incidente stradale coinvolge due auto: un morto e due feriti

Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Il sinistro si è verificato a San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza, lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese’, temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – in corrispondenza del km 56,300. Il traffico al momento viene deviato su strade provinciali. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.