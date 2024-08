Incidente nella notte sulla SS 106: ferite 4 persone

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – distaccamenti di Castrovillari e Rossano sono intervenute, alle ore 2.00 circa, per un incidente stradale sulla SS 106 nei pressi dello svincolo della Marina di Sibari. Due le vetture coinvolte: una Kia Sportage ed una Volkswagen Golf. Sono 4 le persone ferite.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad estrarre un ferito rimasto incastrato nell’abitacolo. Lo stesso è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. I Vigili del Fuoco hanno proceduto altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso per capire la dinamica del sinistro. Il tratto della SS 106 interessata dal sinistro è rimasto chiuso al transito sino alle ore 5.00 circa.