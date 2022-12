Incidente nella notte, quattro giovani feriti: uno è grave

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è intervenuta alle ore 23.30 circa nel comune di San Pietro Apostolo in prossimità del Bivio Zeta per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat Tipo ed una Mercedes CLA, quattro in totale i giovani rimasti feriti. Più grave il conducente della Fiat Tipo che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Soveria Mannelli per gli adempimenti di competenza. Successivamente anche uno dei tre passeggeri della Mercedes è stato trasferito presso la struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti mentre gli altri due, feriti in modo lieve, sono stati tenuti in osservazione dal personale sanitario, sul luogo dell’incidente.

Accertamenti sono in corso circa la dinamica del sinistro.

A coordinare le operazioni di soccorso il Capo Squadra Esperto Domenico Mancuso.