Incidente nel Vibonese: ferita una persona

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia – Distaccamento di Ricadi sono intervenuti ieri alle ore 18:50 circa sulla ex SS 522 in prossimità dell’incrocio per Parghelia per un incidente stradale a seguito del quale una persona è rimasta ferita. L’intervento ha consentito la messa in sicurezza ed il recupero della vettura incidentata che è stata trafitta dal guard rail.