Incidente nel Catanzarese: tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale tra i comuni di Botricello e Marcedusa in provincia di Catanzaro. Due le vetture coinvolte: una Mercedes Classe A ed una Renault Kadjar.

A bordo della Mercedes la sola conducente, mentre nella Renault viaggiavano marito e moglie.

I tre feriti sono stati estratti dalle vetture ed affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto, i Carabinieri della compagnia di Sellia Marina per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso circa la dinamica del sinistro.