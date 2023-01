Incidente mortale sulla Trasversale delle Serre, denunciata una persona

Nella serata di Capodanno, intorno alle ore 21, ha perso la vita un trentaduenne di Serra San Bruno, questo è il bilancio del tragico incidente stradale occorso sulla SS 713 Trasversale delle Serre nel Comune di Spatola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, che hanno immediatamente richiesto l’intervento di personale sanitario, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane coinvolto.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che il veicolo del giovane si sia accostato all’argine destro della carreggiata a causa di un avaria al motore, in questo frangente il giovane conducente, che era sceso dall’auto per controllarne lo stato, è stato travolto da un’autovettura che procedeva nello stesso senso di marcia.

L’ulteriore attività investigativa ha permesso di ricostruire esattamente le dinamiche del sinistro e di individuare, identificare e denunciare all’Autorità giudiziaria il conducente del veicolo, ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale, in quanto resosi responsabile dell’investimento.