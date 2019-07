Incidente mortale nel Vibonese: un furgoncino travolge un uomo

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma nel tardo pomeriggio di oggi un furgoncino ha travolto un uomo in sella ad una bicicletta a Briatico. L’impatto è stato fatale per il 51enne e a nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti i Carabinieri per ricostruire i dettagli del sinistro e verificare l’eventuale esistenza di responsabilità.