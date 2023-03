Una persona ha perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite a causa di un incidente tra due veicoli in prossimità dello svincolo di Rosarno (km 382,200) in provincia di Reggio Calabria, sulla carreggiata in direzione Fisciano, sull’ A2 ‘Autostrada del Mediterraneo.

Sono in corso di accertamento del sinistro che ha provocato il rallentamento del traffico.

Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità.