Incidente in autostrada, muore una persona

A causa di un incidente, sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ il traffico è temporaneamente bloccato, in direzione nord, all’altezza del km 264,000, tra gli svincoli di Rogliano-Cosenza.

Nel dettaglio, il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura ed un furgone provocando il decesso di una persona.

Al momento, per tutti i veicoli è disposta l’ uscita obbligatoria presso lo svincolo di Falerna mentre per i soli veicoli locali il transito è consentito fino allo svincolo di Rogliano-Piano Lago.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile.