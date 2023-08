Incidente in autostrada: coinvolta una famiglia, un giovane trasportato in elisoccorso

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme è impegnata sull’autostrada A2 del Mediterraneo – direzione nord, in prossimità dello svincolo di Falerna per un incidente stradale. Una vettura risulta coinvolta: si tratta di una Dacia Sandero il cui conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro le barriere di protezione della carreggiata.

A bordo un nucleo familiare di 4 unità. I malcapitati sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. Uno dei feriti, un giovane, è stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Catanzaro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto la Polizia stradale e la Guardia di finanza per gli adempimenti di competenza ed il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il tratto di autostrada interessato dal sinistro è momentaneamente chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.