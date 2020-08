Un incidente che ha coinvolto due veicoli ha causato il ferimento di due persone soccorse dall’eliambulanza. Il sinistro è avvenuto lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Il traffico è bloccato con code in direzione Villa San Giovanni.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.