Incidente in agricoltura, uomo muore travolto dal motocoltivatore

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta alle ore 12.15 circa nel comune di Feroleto Antico per un incidente con un mezzo agricolo. Il conducente, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal motocoltivatore finendo tra le zappette della fresa, rimanendo incastrato. Il 118 intervenuto sul luogo dell’incidente ha solo potuto constatare il decesso. L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso a liberare il malcapitato ed a recuperare la salma. Sul posto l’elisoccorso, il 118 ed i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.