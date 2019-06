Incidente fra un’auto e una moto a Vibo: ferito trasportato in elisoccorso

Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è provvisoriamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni al km 442,850, a Vena nel territorio comunale di Vibo Valentia, per un incidente tra un’auto e una moto. Da verificare le cause dell’impatto. Le deviazioni sono segnalate in loco.

L’incidente si è verificato intorno alle 7: ad avere la peggio è stato il mociclista che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine