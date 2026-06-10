Incidente fra tre auto in provincia di Cosenza: un morto e cinque feriti

A causa di un incidente una persona è deceduta e altre cinque sono rimaste ferite lungo la strada statale 616 “di Pedivigliano”. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha visto il coinvolgimento di tre autovetture. Il tratto interessato dall’impatto è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni al km 0,550, in località Colosimi, in provincia di Cosenza.



Al momento la circolazione viene deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le squadre dei Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le Forze dell’ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.