Incidente fra due auto: feriti un giovane e un anziano

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è impegnata dalle ore 8.35 circa su via Ferdinando Galiani, nel quartiere Siano di Catanzaro per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat 500 ed una Nissan Qashqai.

A bordo i soli conducenti, un anziano nella Nissan ed un giovane nella Fiat. Entrambi sono stati estratti dagli abitacoli ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti circa la dinamica del sinistro. A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Giuseppe Colacione.