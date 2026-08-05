Incidente di Zungri, arrestato per omicidio stradale un 43enne

Nel quadro dell’attività di polizia giudiziaria svolta a seguito del grave sinistro stradale verificatosi il 2 agosto nel comune di Zungri, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, nella quasi flagranza di reato, un 43enne di nazionalità rumena, residente a Zungri. L’uomo è ritenuto, allo stato degli accertamenti, responsabile del reato di omicidio stradale.

Le attività svolte nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’incidente e di accertare che il conducente era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Gli accertamenti tossicologico-alcolemici eseguiti successivamente al sinistro hanno inoltre evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, ben superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Nell’incidente ha perso la vita il ventisettenne Carmelo Purita.

Informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, al termine delle formalità di rito i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida, all’esito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.