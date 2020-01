Incidente di caccia nell’area del lago Angitola, Barilaro: “Cordoglio alla famiglia, fermiamoci a riflettere”

“Profondo cordoglio” nei confronti della famiglia del giovanissimo cacciatore rimasto vittima di un incidente di caccia, avvenuto ieri nell’area del Lago Angitola, è stata espressa dal sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro che ha invitato “tutti coloro che praticano l’attività venatoria ad effettuare una approfondita riflessione”.



“È necessario – ha spiegato Barilaro – che ci si fermi a pensare per elaborare e mettere in pratica tutte le avvertenze indispensabili per evitare che tragici fatti accidentali si ripetano. La nostra categoria è spesso soggetta a critiche – ha aggiunto – e se si deve anche assistere a fatti dolorosi, è doveroso porsi delle domande e riflettere seriamente”.