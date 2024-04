Una persona è deceduta in un incidente che ha coinvolto tre moto e un veicolo. Il sinistro, su cui sono in corso accertamenti, è avvenuto all’altezza del km 35 della strada statale 108 Bis “Silana di Cariati”, in località Mellaro, nel Comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. Il tratto è temporaneamente bloccato.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.