Incidente agricolo a Vibo, un uomo muore schiacciato dal trattore

Un drammatico incidente agricolo si è verificato alle 12.30 circa in contrada Zufró a Vibo Valentia. Un 70enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore con il quale stava lavorando ed è andato a finire sotto il mezzo ribaltato sul fondo sottostante. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe caduto Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo sono giunti i Carabinieri, la Polizia ed i Vigili del Fuoco.