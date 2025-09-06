Incidente a Squillace: due feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è impegnata sulla SS106 nel comune di Squillace per un incidente stradale. Coinvolte due vetture: un Suzuki Vitara ed una Ford Kuga. Quest’ultima a seguito dell’impatto si è ribaltata sulla sede stradale.

Ferito il conducente della Ford che è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e poi è stato trasferito presso la struttura ospedaliera. Il conducente della Suzuki è rimasto in cura al 118 sul posto. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si registrano diisagi per la viabilità.